انطلاق أكبر قافلة طبية مجانية بمركز نقادة فى قنا

قنا : صابر سعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة جنوب قنا، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق القافلة الطبية التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس قافلة التنمية الشاملة بمحافظة قنا فى قرية كوم الضبع، تحت رعاية اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا والدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة.

وأوضحت الوحدة المحلية، أن القافلة تقدم خدمات طبية مجانية للمواطنين فى تخصصات "العظام، الأطفال، الأنف والأذن، الرمد، الباطنى، الصدر، الأسنان، الجلدية، القلب، أمراض النساء"، بالإضافة لصرف العلاج مجاناً، كما تقدم القافلة خدمات اجتماعية من خلال تقديم بعض المساعدات العيني.

وأشارت الوحدة المحلية، إلى أنها تقدم خدمات محو الأمية وتعليم الكبار، مؤكدة أن القافلة تقدم عدد من حملات التوعية مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وكان قد نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، قافلة متعددة التخصصات إلى قرية الهيشة بمركز نجع حمادي، ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج مجانا لعدد 634 حالة مرضية، بحسب تصريح الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة.

وقال الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية قامت بمناظرة 120 حالة باطنة و87 رمد و114 عظام و75 أنف وأذن و25 نساء وتوليد و73 اطفال و125 جلدية و15 نفسية وعصبية.

وأشار نصاري، إلي أنه تم المسح الميداني لـ 6 حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يعانون من صعوبات نفسية وجسدية والتواصل مع ذويهم لتوضيح الطريقة الافضل للتعامل معهم، كما شملت القافلة مجموعة مكافحة الادمان التي عقدت العديد من الجلسات وتوزيع المطبوعات والملصقات للتوعية بأضرار الإدمان.