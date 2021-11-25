تفريغ 3494 طن رخام وتداول 16 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM وجنسيتها توجو، ويبلغ طولها 98 متر والغاطس 6 متر، وذلك لتفريغ 3494 طن رخام بالميناء .

وأكدت الهيئة الإقتصادية لقناة السويس، في بيان لها، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 16 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.

كما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، وسجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .