"وكيل تعليم دمياط" يعلن إنشاء بنك الأفكار الإلكترونى

أعلن الدكتور خالد خلف قبيصى،وكيل وزارة التربية و التعليم بدمياط ، إنشاء بنك الأفكار الإلكتروني بتعليم دمياط تحت إشراف مركز التطوير التكنولوجى.

وأكد "خلف" أن البنك يهدف لتجميع أكبر قدر من مقترحات تطوير العمل والأداء بالتربية والتعليم بمحافظة دمياط، ودراستها والاستفادة منها في تطوير الأداء وإطلاق مبادرات تخدم العملية التعليمية،وتجميع مقترحات المشكلات ودراستها للاستفادة منها في حل المشكلات،مضيفا أن مركز التطوير التكنولوجي بدمياط الجديدة،اتاح رابط الكتروني لتوفير الوقت والجهد علي كل من لديه فكره أومقترح وسوف يتم تجميعها وعرضها على وكيل الوزارة للفحص واتخاذ الرأى.

وأشار الدكتور "خالد خلف" أنه يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في جعل عالمنا أكثر إنصافا وعدلا ويمكن للافكار الجديدة أن تدعم كل هدف من أهداف التنمية، فقط نختار الكيفية التي نستفيد بها من التكنولوجيا الجديدة ونديرها بالطرق الصحيحة.

يأتى ذلك في إطار رؤية الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بتطوير العمل والاهتمام باكتشاف الافكار والمقترحات الجديدة التي تساعد على تطوير العمل وبلوغ الأهداف بتعليم درجات الكفاءة والاحترافية وصقل العناصر المميزة وتوفير الامكانيات اللازمة لإبرازها.



