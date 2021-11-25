تعرف على خطوات الحصول على رخصة العمل السعودية للوافدين

وكالات

يبحث الكثير من الراغبين في السفر للعمل في المملكة العربية السعودية، عن خطوات الحصول على رخصة العمل السعودية، بعد أن بدأت وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنفيذ خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي.

وخطوات استخراج رخصة العمل بالسعودية هي:

- زيارة موقع الخدمات الإلكترونية وسجل الدخول أو تسجيل مستخدم جديد.

- سيطلب منك بعد ذلك اختيار المنشأة ثم اختر خدمة (إصدار أو تجديد رخص العمل).

- إدخال بيانات البحث وإضافة الوافدين المطلوب إصدار أو تجديد الرخص لهم.

- اختر العمالة المراد إصدار الرخص لهم، ثم (إرسال) ستظهر لك تذكرة مراجعة تحوي رقم السداد.

- تسديد الرسوم من خلال البنوك المحلية باستخدام رقم السداد.

- مراجعة مكتب الجوازات من أجل إصدار الإقامة.