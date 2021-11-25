تحصين 40 ألف رأس ماشية خلال الأيام الـ10 الأولى من الحملة القومية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف،محافظ الاسكندرية،أن مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور يوسف شباط،قامت بإجراء التحصينات الوقائية ضد الامراض الوبائية المعدية بالمحافظة لحماية الثروة الحيوانية،حرصا علي الاقتصاد القومى،مشيرا إلى أنه منذ انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع في 16نوفمبر الجارى وحتى الآن،قامت المديرية بتحصين نحو 40 ألف رأس ماشية من أصل 146 ألف رأس ماشية مخطط تحصينهم حتي أول العام القادم.

ووجه الشريف،فى بيان له،بتكثيف حملات تحصين الماشية للقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على ثروتنا الحيوانية،وذلك في إطار حرص محافظة الإسكندرية على تنمية الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض،والعمل على زيادة إنتاجياتها وذلك لتعظيم موارد المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل.

ومن جانبه أوضح الدكتور يوسف شباط،أن المديرية تقوم بالتحصين بلقاحي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع بصورة دورية،لافتا إلى أن الحملة ستستمر حتي 1/ 1 2022 من خلال 17 لجنة علي مستوي المحافظة للمرور على الحظائر و من منزل الي منزل تجنبا لنقل أى مرض،مع اتباع كافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بمرض كوفيد 19.

كما أكد شباط أنه لم تظهر أى اشتباهات بمرض الحمي القلاعية خلال 5 سنوات الماضية وستبذل المديرية كافة طاقتها من خلال جميع الأطباء والعاملين بالمديرية للحفاظ علي خلو المحافظة من أي أمراض وبائية أومعدية.

واوضح شباط أنه خلال الأيام الـ 10 الأولى من الحملة القومية الثالثة لتحصين المواشي في الإسكندرية؛ تم تحصين عدد 13031 رأس أبقار، و 11553 رأس جاموس، و 13632 رأس اغنام، و179 رأس ماعز، كما ناشد مدير المديرية جميع الأهالي و المربيين بتقديم حيواناتهم للجان الطب البيطري التي تجوب جميع أحياء المحافظة، مشيرا إلى أنه في حالة وجود أي شكوي أو طلب يتم الاتصال بالمديرية علي رقم : 3917154 .