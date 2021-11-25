تجديد حبس عاطلين لحيازتهما 80 طربة حشيش بقصد الاتجار بها فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة الرمل ثان ب الاسكندرية ، تجديد حبس عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 80 طربه حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذان من دائرة حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بمحافظة الإسكندرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام و 8 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.