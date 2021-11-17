السجن 15 سنة لسيدة استعانت بعاطلين لخطف طليقها وتصويره عاريا بالإسكندرية

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة سيدة ومزارع وعامل بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة خطف طليق المتهمة الأولى وإجباره على توقيع إيصالات أمانة تحت التهديد وتصويره عاريا لابتزازه.

وتعود أحداث الواقعة عندما حرر محامى المجنى عليه محضرا بقسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية أفاد فيه بتعرض موكله للخطف على يد طليقته بمساعدة 2 آخرين انتقاما منه، بعدما استدرجته بحجة إنهاء الخلافات بينهما، وقدم محامى المجنى عليه محمد النمر للنيابة النطاق الجغرافي للمجنى عليه والمتهمين في يوم الواقعة ليتم تطابقهما وإثبات صحة الواقعة لهيئة المحكمة، وتم تشكيل فريق بحث، وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين خطفوا المجنى عليه بالتحايل والقوة بأن قامت المتهمة الأولى باستدراج المجنى عليه "طليقها" محل سكنها بحجة رغبتها في الحديث معه لإنهاء الخلافات بينهما، وحال وصول المجنى عليه قام المتهمين بتقييده وهتك عرضه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة تحت التهديد.

وأشارت النيابة في أمر الإحالة إلى أن المتهمين استولوا على هاتف محمول ومبلغ مالى من المجنى عليه عنوة.