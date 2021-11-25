تايلاند توقع على عقد لشراء دواء "مولنوبيرافير" لعلاج أعراض كورونا

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وقعت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الخميس عقدا لشراء 50 ألف قرص من عقار (مولنوبيرافير) وهو أول دواء لعلاج الأعراض المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال وزير الصحة التايلاندي أنوتين شارنفيراكول، إن (مولنوبيرافير) سيستخدم لعلاج مرضى (كوفيد -19) المعرضين لخطر الإصابة بأعراض حادة.

وأضاف: "نحن نركز على شراء أقراص (كوفيد-19) الفعالة المضادة للفيروسات، (مولنوبيرافير) يساعد بشكل كبير في تقليل مخاطر العلاج بالمستشفى والوفاة"، بحسب موقع (ذا نيشن تايلاند) الإخباري التايلاندي.

من جانبه، أوضح مدير عام هيئة الخدمات الطبية التايلاندية سومساك أكسيلب، ​​أن عقار (مولنوبيرافير) يمكن توصيله إلى تايلاند بمجرد حصوله على موافقة إدارة الغذاء والدواء التايلاندية.

وقال إن سعر العقار سيتضمن الضرائب ورسوم التوصيل، وسيتم الشراء بموجب عقد مع شركة (ميرك) الأمريكية للأدوية، ووفقا للوائح لجنة إدارة المشتريات والتوريدات التايلاندية.