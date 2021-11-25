اليوم السابع
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تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للمهندسين ساعتين لعدم اكتمال النصاب

الخميس، 25 نوفمبر 2021 02:51 م
تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للمهندسين ساعتين لعدم اكتمال النصاب الجمعية العمومية لنقابة المهندسين
كتبت آية دعبس

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أعلن المهندس حسن عبدالعليم، أمين عام النقابة العامة للمهندسين، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، لمدة ساعتين، لتُعقد فى الرابعة مساءً، تطبيقًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، الذي ينص على أن اجتماع الجمعية العمومية للنقابة يكون صحيحًا إذا حضر الاجتماع رُبع الأعضاء ممن لهم حق الحضور، وسدد الاشتراكات حتى عام 2019 على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية صحيحًا، إذا كان عدد الحاضرين 300 عضو على الأقل.
 
ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، السياسة العامة للنقابة، وعرض الإنجازات التي حققتها، واعتماد ميزانية النقابة، عن عام 2020م، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية عن عام 2021م، بالإضافة إلى تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، والنظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى النقابة، في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.
 
 

نقابة المهندسين

عمومية نقابة المهندسين

نقيب المهندسين

المهندسين

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