بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون فى مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية

كتب محمد جمال

قال وزير الدولة بمجلس الأمن البيلاروسى ألكسندر فولفوفيتش إن رحلة الإجلاء العراقية لم تصل إلى مينسك يوم الخميس، لكن حوالى 200 لاجئ ينتظرونها فى مطار بيلاروسيا، حسبما ذكرت "سبوتنيك".

ووافقت سلطات الطيران البيلاروسية فى 25 نوفمبرعلى قيام الخطوط الجوية العراقية برحلة لإجلاء المواطنين العراقيين من بيلاروسيا الذين كانوا يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر الجمهورية، وبدأ المهاجرون في الوصول إلى مطار مينسك في الليلة السابقة، لكن الشركة ألغت الرحلة لأسباب لا تزال مجهولة.

ونقلت وكالة بيلتا قوله: "بحسب معلوماتنا، كان من المفترض أن تكون هناك رحلة إجلاء اليوم من العراق لإعادة هؤلاء اللاجئين الذين يرغبون في العودة إلى الوطن. ولم تتم الرحلة اليوم لسبب ما. ويوجد في المطار حوالي 200 مهاجر ينتظرون هذه الرحلة".

وأضاف المسؤول أن الاتحاد الأوروبى "لا يتخذ أي إجراءات" لحل أزمة الهجرة.

وفى الآونة الأخيرة، أبلغت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا عن زيادة فى عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين من الشرق الأوسط وأفريقيا على الحدود مع بيلاروسيا، واتهمت مينسك بخلق أزمة هجرة، لكن مينسك رفضت كل هذه الاتهامات.

يذكرأن، حذر الرئيس البولندي، أندريه دودا، من أن الوضع في أوروبا أصبح "خطيرا" بسبب التطورات الأخيرة على الحدود بين بلاده وبيلاروسيا، في إشارة إلى هجمات على حدود بلاده من المهاجرين.



وقال دودا، في مؤتمر صحفي اليوم مع أمين عام حلف شمال الأطلنطي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس إن "الوضع في أوروبا اليوم خطر بسبب التطورات على الحدود جراء تصرفات بيلاروسيا ودعم روسيا لها"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية "بي إيه بي".



وأضاف الرئيس البولندي أن " الهجمات على حدودنا وضد قواتنا شنها العديد من المهاجرين في الليل وهي أحداث خطيرة".