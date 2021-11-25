بعد أكثر من شهر ونصف ..رئيس التشيك يخرج من المستشفى

كتبت: هناء أبو العز

أعلن مستشفى الجامعة العسكرية في براج، أن الرئيس التشيكي ميلوس زيمان خرج من المستشفى بعد أكثر من شهر ونصف، وأضافت أن الرئيس البالغ من العمر 77 عامًا سيتلقى الآن مزيدًا من العلاج في مقر إقامته في لاني كاسل.

وقد نُقل زيمان إلى وحدة العناية المركزة بعد فترة وجيزة من الانتخابات البرلمانية في أوائل أكتوبر، وبحسب المستشفى، فقد كان يعالج من مضاعفات تتعلق بأحد أمراضه المزمنة، ولم يذكر الأطباء مزيدا من التفاصيل.

وكرئيس، "زيمان" له دور مهم في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، ومن المتوقع أن يعين الفائز في الانتخابات الليبرالية المحافظة بيتر فيالا من الحزب الديمقراطي المدني (ODS) رئيسا للوزراء قريبا.

في الوقت الحالى، تدار الحكومة السابقة برئاسة الملياردير أندريه بابيس على أساس تصريف الأعمال.

زيمان هو أول رئيس تشيكي ينتخب مباشرة مرتين من قبل الشعب بعد تعديل دستوري، وهو في منصبه منذ عام 2013، ويقيم الاشتراكي الديمقراطي السابق علاقات وثيقة مع روسيا والصين.