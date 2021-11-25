برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يتابع مشروعات حياة كريمة بدمياط

كتب أحمد حسن

التقى المهندس خالد جمال الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط الدكتور رفعت عبد الوهاب رئيس مشروع "دعم الابتكار بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى " بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على رأس وفدا من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الجهة الممولة للمشروع) ومندوب الشركة الرومانية Arges وذلك لمتابعة الأعمال المدنية القائمة لتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بقرية طبل واستعدادا لاستلام الأعمال والتحضير لتوريد المحطة وفقا للجدول الزمنى المقرر.

ومن جانبه أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن هذا المشروع جاء نتيجة الجهد الكبير الذى قدمته الدكتورة منال عوض محافظ دمياط من خلال تقديم دعمها الكامل لتنفيذ هذا المشروع الهام والحيوى وسعيها المتواصل فى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ سواء من الجهات المانحة أو من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، مشيرا إلى اهتمام الشركة القابضة لهذا المشروع وتقييمه تمهيدا لنقل التجربة فى القرى الصغيره لسرعة الانجاز فى خدمة الصرف الصحى.

وقال العميد خالد جمال، أن الشركة تولى اهتماما بالغا بهذا المشروع حيث تم الانتهاء من شبكه الانحدار وبيارة التجميع والقواعد الخرسانية اللازمة لتركيب المحطة وحوض التطهير بالكلور للمياه المعالجة وأصبح الموقع جاهز لاستلام وحده المعالجة من الجانب الرومانى.

وأشاد رئيس مياه دمياط، بجهود فريق المشروع وسرعة الانجاز والتنسيق المتواصل مع أطراف المشروع لتركيب وحدة المعالجة بقرية طبل.

وأوضح الدكتور رفعت عبد الوهاب رئيس المشروع اهتمام الشركة القابضة بالبحوث العلمية التطبيقية من أجل وضع حلول علمية وتكنولوجيات الصرف الصحى اللامركزى بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.

وأشاد بالتعاون المثمر مع برنامج الامم المتحده للمستوطنات البشريه Un Habitat لتغطية خدمة الصرف الصحي للمجتمعات الصغيرة بتكلفة اقتصادية، والحفاظ على البيئة حيث أشار إلى أن وحدة معالجة مدمجة بتكنولوجيا رومانية Containerized Wastewater treatment بسعة 500 متر مكعب يوميا ووحده تجفيف الحمأة بإستخدام الضاغط الحلزونى للحمأه الناتجة Screw Press for Sludge Dewatering سوف يتم تشغيلها بقرية طبل مركز دمياط فى يناير 2022 وسيتم تقييم النموذج تمهيدا لتطبيقها فى القرى المماثلة.

وأشارت الدكتورة رانية هدية رئيس مكتب مصر لهيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن الهدف الرئيسى من تنفيذ الوحدة المدمجة لقرية طبل هو الاعتماد على نموذج معالجة مدمج ذو مميزات اقتصادية وفنية يمكن تعميمه فى القرى المماثلة من التجمعات الصغيرة والعزب .

وأكدت الدكتورة سلمى يسرى -رئيسة المشروع -بمكتب المستوطنات البشريه بالقاهر أن نموذج قرية طبل يعد نموذج لوحدة معالجة مدمجة 500 متر مكعب /يوم ذو مواصفات قياسية لخدمة القرى الصغيرة، كما اكدت على تبنى البرنامج للتجربة بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى .

وذكر المهندس نوبرت ستانسكوNorbert Stanescu ممثل الشركه الرومانيه أن وحده المعالجه المدمجة ووحدة الضاغط الحلزونى للحمأه Srew Press سيتم تشغيلها فى موعدها فى يناير 2022 وسوف تقدم الشركه برنامج تدريبى للعاملين فى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.