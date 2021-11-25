بث مباشر.. تعليم الشرقية تعلن تفاصيل مسابقة أوائل الطلبة للشهادات العامة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا عن مسابقة أوائل الطلبة للشهادات العامة بمحافظة الشرقية.



وقال محمد رمضان مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، والمشرف على المسابقة، أن مسابقة أوائل الطلبة تبدأ فى 6 ديسمبر المقبل بشكل جديد .



تقوم مديرية التربية والتعليم بالإشراف الكامل على المسابقة داخل المدارس والإدارات، ويقوم حزب مستقبل وطن بالتكفل بالهدايا والجوائز المالية للفائزين وتقديم حوافز مادية للمشرفين والمشاركين وفق موازنة المسابقة، مع مراعاة عدم تحمل الوزارة اى أعباء مالية طبقا لما هو محدد بلائحة المسابقة.



وأضاف مدير عام التعليم بالشرقية أن المديرية استعدت بشكل تام للمسابقة، وأنه سيتم التصعيد للطلاب من المدرسة، ثم بنطاق الوحدات المحلية، ثم التصفية على مستوى الإدارة التعليمية، ثم التصعيد على مستوى المحافظة، وبعدها التصعيد على مستوى الجمهورية.



ويتولى الموجهون الاوائل للمواد الأساسية على مستوى كل ادارة وضع الأسئلة خلال المرحلة الأولى والثانية للمسابقة، والموجهين العموم للمواد الأساسية على مستوى المديرية خلال المرحلة الثالثة بوضع ورقة أسئلة، بها 5 أسئلة فى كل مادة وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد فى زمن قدره 20 دقيقة لكل مادة، ويجيب عليها الفريق تحريرية بنفس ورقة ليجيب عليها شفويا وتمثل 25% من إجمالى الدرجة.



