اليوم السابع
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بتر ساقى سيدة فى حادث اقتحام سيارة نقل لمخبز آلى بديرب نجم بالشرقية

الخميس، 25 نوفمبر 2021 02:02 م
بتر ساقى سيدة فى حادث اقتحام سيارة نقل لمخبز آلى بديرب نجم بالشرقية عملية جراحية - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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أسفر حادث اقتحام سيارة نقل لمخبز آلى بمنطقة السويقة بندر ديرب نجم بمحافظة الشرقية، صباح اليوم، عن بتر الساقين للمصابة "ريهام نبيل"، حيث تم إجراء جراحة لها بمستشفى ديرب نجم المركزى، وتم إخطار النيابة العامة برئاسة وليد محمود، رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.
 
تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز ديرب نجم، يفيد بلاغا باصطدام سيارة نقل بمخبز بمدينة ديرب بمنطقة السويقة، على الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم رفع السيارة المتسببة فى الحادث والتحفظ عليها.
 
وتبين من آراء شهود العيان، أنه أثناء سير سيارة نقل ثقيل بالطريق العام ناحية منطقة السويقة، اقتحمت بمخبز آلى بالطريق، وتم استخراج جثة "كريم أشرف"  19 عاما عامل، وإصابة "ريهام نبيل" ربة منزل بكسر بالساقين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة ديرب نجم تحت تصرف النيابة والمصابة إلى مستشفى ديرب، وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن، فيما تم تشكيل لجنة من مجلس مدينة ديرب نجم، لتحديد التلفيات بالمنزل.

 


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