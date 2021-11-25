انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة وبولاق الدكرور لمدة 4 ساعات.. اعرف التفاصيل

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة انقطاع المياه عن المناطق التابعة للأحياء التالية (حى الدقى – حى العجوزة – حى بولاق الدكرور) وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر ليلاً يوم الجمعة الموافق ٢٦ / ١١/ ٢٠٢١ وحتى الساعة الرابعة صباح يوم السبت الموافق ٢٧ / ١١/ ٢٠٢١ ، وذلك لمدة ٤ ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال الصيانة التى تتم بمحطة مياه الجيزة، الأمر الذى يتطلب إيقاف المحطة لتغيير بلف قطر ٦٠٠مم، وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضى.