انطلاق مبادرة "مدرستى صديقة للبيئة" بمدارس نجع حمادى فى قنا

صابر سعيد

عقدت إدارة نجع حمادي التعليمية، قسم البيئة والسكان، اليوم الخميس، ندوة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بقنا، وإدارة الأوقاف بنجع حمادي، بمدرسة الفرنسيسكان، للإعلان عن انطلاق مبادرة "مدرستي صديقة للبيئة "تحت رعاية اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، في مدارس الإدارة التعليمية بنجع حمادي، بإشراف راجح الطيب، مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، وقسم البيئة والسكان.

حاضر في الندوة التي أدارها وليد المغربي، وكيل قسم التربية البيئية والسكانية والصحية بإدارة نجع حمادي التعليمية، الدكتورة ندي عباس، أخصائي تدريب بجهاز شئون البيئة بقنا، والشيخ محمد مصطفي، إمام وخطيب بإدارة أوقاف نجع حمادى، والأب حنا كمال راعي المدرسة، وعماد ممدوح، مدير إدارة مدرسة الفرنسيسكان الخاصة بنجع حمادى.



وتحدثت الدكتورة ندي عباس، أخصائي التدريب بجهاز شئون البيئة بقنا، عن التعريف بمفهوم البيئة والحفاظ عليها، كيفية إدارة منظومة المخلفات داخل المدرسة، وحث الطلاب علي نشر الوعي البيئي وإعادة التدوير للمخلفات.

وقال الشيخ محمد مصطفي، إن الدين الإسلامي يحثنا علي النظافة والمحافظة علي البيئة واستشهد بحديث الرسول صلي الله عليه وسلم، وأشار راعي المدرسة الأب حنا كمال، إلى المحافظة على البيئة وإعطاء الموعظات والأمثلة في الدين المسيحي للاهتمام بالبيئة ودور المدرسة في رفع الوعي البيئي لدي الطلاب.

وأشارت منار الجندي، موجه العلوم بإدارة نجع حمادي التعليمية، إلي ظاهرة الاحتباس الحرارى ومشكلاته البيئة، والتغيرات المناخية، ودور الطلاب والطالبات في الحافظ على البيئة المحيطة.