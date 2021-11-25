اليوم السابع
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الخميس، 25 نوفمبر 2021 09:23 ص
أكرم القصاص
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اليوم.. مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 105 رحلات طيران تقل 15 ألف سائح

الخميس، 25 نوفمبر 2021 09:23 ص
اليوم.. مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 105 رحلات طيران تقل 15 ألف سائح وصول السياح لمطار الغردقة - ارشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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يستقبل مطارا الغردقة الدولى ومرسى علم 105 رحلة طيران دولية ومحلية على مدار ساعات اليوم الخميس، تقل علي متنهم قرابة 15 ألف راكب، حيث يستقبل مطار الغردقة الدولى اليوم 93 رحلة طيران دولية ومحلية مختلفة أغلبها قادمة من المطارات العالمية والأوروبية الروسية.

وتصل لمطار الغردقة الدولى اليوم الخميس ما بين رحلات اليوم اكثر من 26 رحلة طيران قادمة من المطارات الروسية المختلفة وعدد كبير من الرحلات القادمة من الدول الاوربية المختلفة مثل ألمانيا وإنجلترا وكذلك أوكرانيا وسويسرا وبيلا روسيا وغيرها من الدول المختلفة.

وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولى أن الجهات المختصة داخل المطار تقوم بأعمال تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة شديدة على الوافدين.

وكشفت جداول الرحلات اليوم الخميس الوافدة لمطار مرسى علم الدولى وصول 12 رحلة طيران دولية من عدة دول مختلفة ضمن 81 رحلة طيران دولية تصل على مدار الأسبوع.


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