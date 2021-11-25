المركزى للمحاسبات: نقابة المهندسين حققت فائضا 3 أعوام متتالية بعد عجز دائم سنوات

كتبت آية دعبس

أشاد ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات أمام الجمعية العمومية للمهندسين، بالسياسة المالية التى تنتهجها النقابة العامة للمهندسين، مشيرًا إلى أن صندوق المعاشات والإعانات حقق فائضًا للعام الثالث على التوالي، حيث حقق عام 2018 فائضًا، قدره 178 مليون جنيه وفي عام 2019 حقق فائضًا، قدره 365 مليون جنيه، فى حين أنه حقق عام 2020 فائضًا كبيرًا بلغ 621 مليون جنيه، وذلك بعد أن كان يحقق عجزًا سنويًا دائمًا.

وأضاف ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، خلال كلمته بالجمعية العمومية لنقابة المهندسين، المنعقدة بمقر النقابة: وأرجع ذلك إلى ارتفاع تحصيل الدمغة الهندسية، وكذا الإيرادات المتحصلة من مشروع التصالح فى مخالفات البناء، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان والاستثمار فى مشروعات النقابة، مشيدًا بما حققه مجلس النقابة من فائض رغم زيادة المعاشات، وهو ما يعكس مدى الجهود المبذولة لزيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات.

وفى تعقيبه، أشار المهندس هانى ضاحى النقيب العام للمهندسين، إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات جهة محايدة، تقر الحقيقة وتضع النقاط فوق الحروف، حيث أكد الجهاز تحقيق النقابة فائضًا فى صندوق المعاشات للعام الثالث على التوالى، بعد أن كان المجلس السابق يحقق عجزًا بلغ فى آخر سنة له 222 مليون جنيه، مؤكدًا أنه لم يتم صرف مليم واحد من صندوق المعاشات على مشروع المستشفى، قائلا: هذا المشروع الذى بدأ بالتبرعات على الرغم من أنها ليست مستشفى خيريًا، ودون أى دراسات، وحرصًا منا على المحافظة على المال العام تم عمل دراسات الجدوى الاقتصادية والتصميمات واستكمال كافة الإجراءات دون المساس بأموال صندوق المعاشات.



وطالب بعدم المتاجرة بمشاعر المهندسين، مؤكدًا أن المجلس الحالى للنقابة ليس له أية مآرب أو مطالب، حيث لم يتقاض أى من أعضاء هيئة المكتب أية بدلات طوال الفترة السابقة، مشددًا على أن ما عرضه الجهاز المركزى للمحاسبات هو الحقيقة التى يحاول البعض تغييرها.