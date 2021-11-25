اليوم السابع
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نقيب المهندسين يُعلن زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءا من يناير 2022

الخميس، 25 نوفمبر 2021 05:51 م
نقيب المهندسين يُعلن زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءا من يناير 2022 المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين
كتبت آية دعبس

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أعلن المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، زيادة معاشات المهندسين بنسبة 15%، بالإضافة إلى زيادة دعم الرعاية الصحية إلى 27 ألف جنيه.

وأوضح المهندس حسن عبد العليم، الأمين العام لنقابة المهندسين، أن القيمة الإجمالية لقرار الزيادة بنسبة 15% هو 120 جنيها، لتُصبح المعاشات 920 جنيها، بدلا من 800 جنيه، لافتا إلى أن صرف الزيادة سيبدأ من يناير 2022.

ولفت إلى أن مجلس النقابة قد اتخذ قرارا بالبدء بشكل فورى فى إجراء دراسة إكتوارية جديدة لبحث إمكانية زيادة المعاشات مرة أخرى بنسبة 5%، خلال الفترة المقبلة.

ويأتى ذلك بعد أن وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بالأغلبية على ميزانية 2020 والموازنة التقديرية للعام الجارى 2021، وذلك بعد استماع الحضور إلى تقرير المهندس محمد ناصر، أمين الصندوق عن ميزانيات صناديق النقابة لعام 2020، وكذا تقرير مراقب الحسابات، وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات.

وكشف المهندس محمد ناصر، خلال الجمعية العمومية عن تحقيق فائض تاريخى فى صندوق المعاشات بحوالى  621  مليون جنيهًا تقريبا، والذى حقق فائضا، للعام الثالث على التوالى بعد أن حقق العام قبل الماضى 178 مليون جنيها، وفائض العام الماضى 365 مليون جنيها بعد أن كان يحقق عجزا فى الفترات السابقة، مشيرا إلى أن صندوق المعاشات والإعانات حقق فائضًا 620574125 جنيها، حيث بلغت إيراداته 2001832332 جنيها بنسبة زيادة 16%عن عام 2019، فيما بلغت مصروفاته 1381258207 جنيها بنسبة زيادة 1.6% عن عام 2019
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