اليوم السابع
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الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:35 م
أكرم القصاص
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الكشف على 772 مواطنا وصرف الأدوية مجانا في قافلة طبية بالحوامدية ضمن مبادرة حياة كريمة

الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:20 م
الكشف على 772 مواطنا وصرف الأدوية مجانا في قافلة طبية بالحوامدية ضمن مبادرة حياة كريمة قافلة علاجية بالحوامدية
كتب سيد الخلفاوى

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نظمت محافظة الجيزة قافلة علاجية وتنموية شامله لأهالي قرية أم خنان بمدينة الحوامدية بالتنسيق مع جامعة القاهرة فى إطار مبادرة حياة كريمة لدعم الخدمات التنموية المقدمة للقري الأكثر احتياجاً. 
 
من جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن القافلة العلاجية ضمت 13 تخصصا طبيا وقامت بالكشف على 772 مواطن وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي تستدعى للمستشفيات لاستكمال المراحل العلاجية، لافتا أن التخصصات قد شملت "رمد وجراحة عامة وأمراض باطنة وجلدية وعظام وأمراض متوطنة وأطفال وطب أسرة وأنف وأذن وأمراض نساء وروماتيزم وعلاج طبيعى وأسنان".
 
كما شملت القافلة التثقيفية عقد لقاءات مع الأهالى بحضور أساتذة من كلية الطفولة ومن قطاعات السموم والإدمان وذلك تحت شعار "حياة كريمة" لرفع مستوى الوعى لدى المواطنين.
 
كما تم تنفيذ حملة توعية شاملة لأطفال مدارس الوحدة الابتدائية بام خنان والمدرسة الإعدادية بنين ومدرسة النور الإعدادية بنات، بالإضافة إلى تنفيذ قافلة بيطرية تم الكشف فيها على 174 رأس ماشية وتقديم العلاج المناسب لهم.

قافلة علاجية

قافلة بيطرية

الحوامدية

الجيزة

العلاج مجاني

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