اليوم السابع
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الخميس، 25 نوفمبر 2021 08:43 م
أكرم القصاص
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القوات البحرية الروسية تتابع تحركات مدمرة أمريكية دخلت مياه البحر الأسود

الخميس، 25 نوفمبر 2021 08:10 م
القوات البحرية الروسية تتابع تحركات مدمرة أمريكية دخلت مياه البحر الأسود مدمرة _ صورة أرشيفية
موسكو أ ش أ

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أعلن مركز إدارة الدفاع الوطنى بوزارة الدفاع الروسية أن العسكريين الروس يتابعون المدمرة الأمريكية (أُرليج بوركي)، التى تبحر فى البحر الأسود وتحمل صواريخا موجهة.

وذكر المركز الروسى فى بيان اليوم الخميس، أن قوات ووسائل أسطول البحر الأسود تتابع تحركات المدمرة "أورلى بيرك" التابعة للقوات البحرية الأمريكية والمسلحة بصواريخ موجهة، والتى دخلت مياه البحر الأسود اليوم.

من جانبها، أعلنت ممثلة شبه جزيرة القرم بمجلس الاتحاد الروسى (الغرفة العليا للبرلمان)، أولجا كوفيتيدي، أن اقتراب المدمرة الأميركية من حوض البحر الأسود يزيد من التوتر ويعد تحدياً لروسيا، داعية مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا لاتخاذ خطوات لمنع الولايات المتحدة وشركائها من زيادة النشاط العسكرى فى البحر الأسود.

وكان الأسطول السادس الأمريكى السادس أعلن فى وقت سابق أن المدمرة الصاروخية "أرليج بوركي" تتجه إلى البحر الأسود للمشاركة فى العمليات المشتركة مع الشركاء فى حلف "الناتو".

 


القوات البحرية الروسية

روسيا

الجيش الروسى

مدمرة أمريكية

البحر الأسود

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