القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 8 أطنان لحوم وأسماك فاسدة فى حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط أكثر من 8 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة لحوم وأسماك بدون ترخيص بالقاهرة بمنطقة حلوان، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط (المسئول عن ثلاجة لحوم وأسماك - كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة)، لإدارة ثلاجة بدون ترخيص ،ولحيازة مواد غذائية "دواجن وأسماك "مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

كما عُثر بداخل الثلاجة على (8,510 طن "لحوم وأسماك") وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها،بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.