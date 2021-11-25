اليوم السابع
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الخميس، 25 نوفمبر 2021 07:52 م
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القبض على شاب يعانى مرضا نفسيا بعد تجوله بسلاح أبيض داخل قرية فى قنا

الخميس، 25 نوفمبر 2021 07:00 م
القبض على شاب يعانى مرضا نفسيا بعد تجوله بسلاح أبيض داخل قرية فى قنا مديريه امن قنا - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الخميس، من ضبط شاب يعاني مرضا نفسيا، وذلك بعد تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي صورة له يحمل "سلاح أبيض" ويتجول في شوارع القرية.
 

تلقي اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بتمكن مركز شرطة نقادة من ضبط شاب يعاني مرضا نفسيا ويدعى "ماجد.أ" 45 عاما، من قرية الحرازات بنقادة جنوب قنا، وجاري التحقيق معه علي خلفية حمله سلاحًا أبيض والتجول به في القرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والتحفظ على المتهم.


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