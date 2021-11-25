العراق يعلن تدمير أوكار للإرهابيين فى جبال "بيرا" بين كردستان وصلاح الدين

بغداد أ ش أ

دمرت القوات الأمنية العراقية، أوكار للتنظيمات الإرهابية فى "جبال بيرا" بين إقليم كردستان ومحافظة صلاح الدين.

وذكرت خلية الإعلام الأمنى العراقى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن القوات الجوية نفذت ضربات بواسطة طائرات (إف 16) العراقية، وأسفرت عن تدمير أوكار الإرهابيين فى جبال بيرا الفاصلة بين إقليم كردستان العراق ومحافظة صلاح الدين ومنطقة العظيم"، مشيرة إلى أنه تم تدميرها بالكامل بمن فيها من الإرهابيين.

وأوضحت أن هذه الأوكار تعد من الأوكار المهمة التى كان يستخدمها عناصر داعش، وهى مكان لنقل الإرهابيين القادمين من صلاح الدين وكركوك.