اليوم السابع
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الخميس، 25 نوفمبر 2021 10:49 م
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العثور على جثة سيدة داخل شقة بطنطا والمباحث تكثف جهودها لكشف غموض الواقعة

الخميس، 25 نوفمبر 2021 09:40 م
العثور على جثة سيدة داخل شقة بطنطا والمباحث تكثف جهودها لكشف غموض الواقعة جثة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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عثر المواطنون على جثة لسيدة مقتولة داخل شقة بمنطقة مساكن الأوقاف التابعة لقسم أول طنطا بمحافظة الغربية، وتم إخطار الشرطة بالواقعة.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة من أهالي مساكن الأوقاف بالعثور على جثة سيدة داخل إحدى الشقق بالعمارة.

وانتقل الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا وقوة من المباحث الجنائية لمكان البلاغ تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، وتم نقل جثة المتوفاة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وأمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وتكثف المباحث الجنائية جهودها لكشف غموض الحادث.


مدير أمن الغربية

طنطا

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مساكن الأوقاف بطنطا

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