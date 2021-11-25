اليوم السابع
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الخميس، 25 نوفمبر 2021 09:57 ص
أكرم القصاص
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الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء

الخميس، 25 نوفمبر 2021 09:21 ص
الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء قمر صناعى - صورة أ{شيفية
أ.ش.أ

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أطلقت الصين، اليوم الخميس، قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية بشمال غربي الصين.

وتم إطلاق القمر "شييان-11" على متن صاروخ حامل من طراز "كوايتشو-1أيه"، ودخل المدار المخطط له.

وتُعد عملية الإطلاق هي المهمة الـ13 للصواريخ الحاملة من هذا الطراز .

وأفادت وكالة الأنباء الصينية، بأنه سيتم استخدام القمر الصناعي بشكل أساسي في مسح الأراضي والتخطيط الحضري وتقدير غلة المحاصيل والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.

ويعد "كوايتشو-1أيه" ("كوايتشو" يعني "السفينة السريعة" باللغة الصينية)، صاروخا حاملا صغيرا منخفض التكلفة يعمل بالوقود الصلب مع فترة إعداد قصيرة. وهو مصمم لإطلاق أقمار صناعية منخفضة المدار وتزن أقل من 300 كيلوجرام.

 


مركز جيوتشيوان

الصين

قمر صناعى

اقمار صناعية

صواريخ

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