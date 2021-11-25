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الصفحة الرسمية للكنيسة الإنجيلية تدعو العالم لمتابعة افتتاح طريق الكباش

الخميس، 25 نوفمبر 2021 03:43 م
الصفحة الرسمية للكنيسة الإنجيلية تدعو العالم لمتابعة افتتاح طريق الكباش الكنيسة الإنجيلية
كتب: محمد الأحمدى

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يشهد العالم اليوم الخميس، احتفاليةَ افتتاح طريق الكباش من مدينة الأقصر جنوب مصر، أحد أهم المعالم السياحية وأكبر المتاحف المفتوحة على مستوى العالم، الذى يعكس قيمة حضارتنا المصرية العريقة.

 

ونشرت الصفحة الرسمية للكنيسة الإنجيلية رسالة على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" باللغة الإنجيلية لرئيس الكنيسة الدكتور أندريه زكى يوجه فيها العالم بمتابعة هذا الحدث العالمى.

 

وهنأ القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بافتتاح طريق الكباش العالمي بمحافظة الأقصر أحد أهم المواقع الأثرية في مصر.

 

الصفحة الرسمية للكنيسة الإنجيلية
الصفحة الرسمية للكنيسة الإنجيلية

 


الكنيسه الانجيليه

الدكتور اندريه زكى

طريق الكباش

الاقصر

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