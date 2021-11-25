الصحة العالمية: 27% من العاملين الصحيين الأفارقة تم تطعيمهم بالكامل ضد كورونا

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قالت منظمة الصحة العالمية إن 27% فقط تم تطعيمهم بشكل كامل ضد فيروس (كورونا) ما ترك الجزء الأكبر من القوى العاملة الصحية في الخطوط الأمامية ضد الوباء غير محمي.

وذكر تقرير أصدرته المنظمة اليوم الخميس أن تحليل البيانات التي تم الإبلاغ عنها من 25 دولة كشف أنه تم تلقيح 1.3 مليون عامل صحي بشكل كامل منذ ارس 2021 مع وصول 6 بلدان فقط إلى أكثر من 90% في حين أن 9 بلدان لقحت أقل من 40%، ولفت إلى أنه بالمقابل -وفي تناقض حاد- أفادت دراسة عالمية حديثة شملت 22 دولة معظمها من البلدان ذات الدخل المرتفع بأن أكثر من 80% من العاملين في مجال الصحة والرعاية يتم تطعيمهم بالكامل.

وأوضح التقرير أن نقص العاملين الصحيين في إفريقيا حاد وعميق مع وجود دولة واحدة فقط في المنطقة بها نسبة العاملين الصحيين المطلوبين (10.9 لكل 1000 من السكان) لتقديم الخدمات الصحية الأساسية، ونوهت إلى أن 16 دولة في المنطقة يوجد بها أقل من عامل صحي واحد لكل 1000 من السكان، واكد أن أى خسارة لهؤلاء العمال الأساسيين بسبب المرض أو الوفاة جراء (كورونا) سيؤثر بشكل كبير على تقديم الخدمة.

وأفادت المنظمة -في تقريرها استنادا إلى البيانات التى أبلغت إليها من قبل البلدان في الإقليم الإفريقى- بأنه منذ مارس 2020 بلغ عدد حالات الإصابة بـ(كورونا) بين العاملين الصحيين بالقارة أكثر من 150 ألفا و400 إصابة بما يمثل 5ر2% من جميع الحالات المؤكدة، و6ر2% من إجمالي القوى العاملة الصحية في المنطقة، وأوضحت أن 5 دول هي: الجزائر وغانا وكينيا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي تمثل حوالي 70% من إصابات (كورونا) المبلغ عنها بين العاملين الصحيين.