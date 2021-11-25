اليوم السابع
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الصحة العالمية تدعو الدول لمشاركة لقاحات كورونا قبل البدء فى تطعيم الأطفال

الخميس، 25 نوفمبر 2021 05:00 م
الصحة العالمية تدعو الدول لمشاركة لقاحات كورونا قبل البدء فى تطعيم الأطفال لقاحات كورونا
كتبت فاطمة خليل

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دعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى ضرورة إعطاء الأولوية لمشاركة لقاحات كورونا على مستوى العالم قبل البدء في تطعيم الأطفال، بحسب ما نشر موقع "CNN" الأمريكي.

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وأكدت الصحة العالمية على الأخذ في الاعتبار للفوائد الفردية والسكانية لتحصين الأطفال والمراهقين في سياقها الوبائي والاجتماعي المحدد عند تطوير سياسات وبرامج التحصين ضد فيروس كورونا.

وشددت منظمة الصحة العالمية بأن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة والعاملين الصحيين يجب أن تكون لهم الأولوية في الحصول على اللقاحات وأن تلقيح الأطفال "أقل إلحاحًا".

وقد قامت بعض البلدان التي وزعت بالفعل اللقاحات على المجموعات ذات الأولوية، بما في ذلك الولايات المتحدة، الآن بطرح اللقاحات للأطفال، بالإضافة إلى الولايات المتحدة ومعظم أعضاء الاتحاد الأوروبي، وهناك دول أخرى تطعم الأطفال تشمل كوبا، التي كانت أول دولة تقوم بتلقيح الأطفال وتشيلي، والصين، والسلفادور، والإمارات العربية المتحدة.

وذكر بيان الصحة العالمية أنه "من باب الإنصاف العالمي، طالما أن أجزاء كثيرة من العالم تواجه نقصًا حادًا في اللقاحات، يجب على البلدان التي حققت تغطية عالية للقاحات بين سكانها المعرضين لخطر كبير أن تعطي الأولوية للمشاركة العالمية للقاحات كورونا من خلال مرفق كوفاكس قبل المتابعة لتطعيم الأطفال والمراهقين المعرضين لخطر منخفض للإصابة بأمراض خطيرة." وكوفاكس هو برنامج منظمة الصحة العالمية لتبادل اللقاحات.


لقاحات كورونا

تطعيم الأطفال بلقاحات كورونا

لقاح كورونا

تطعيم الاطفال ضد كورونا

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