CDC: تطعيم الأطفال الصغار أهم خطوة للسيطرة على كورونا

كتبت فاطمة خليل

قالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي "CDC"، الدكتورة روشيل والينسكي، إن العديد من الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا في المدارس، لذا من الضروري استخدام التدابير الوقائية، مضيفة أن أهم شيء فى الوقت الحالي هو تطعيم الأطفال بلقاح كورونا المخصص للأطفال الصغار من سن 5 وحتى 11 سنة والذي من المقرر حصوله على الموافقة من إدارة الغذاء والدواء هذا الأسبوع، بحسب ما نشر موقع "CNN" الأمريكي.

وقال الدكتور أشيش جها، عميد كلية الصحة العامة بجامعة براون، لي، إن القدرة على تطعيم الأطفال الأصغر سنًا ستساعد في ترويض وباء كورونا في الولايات المتحدة.

وأضاف جها: "يحتاج الأطفال إلى التطعيم لأنه سيكون مفيدًا لهم وسيحميهم، ومن الواضح أنه سيضيف أيضًا مناعة سكانية للجميع ... ستكون خطوة أكثر أهمية نحو الوصول إلى نهاية هذا الوباء".

وقال الجراح العام الأمريكي الدكتور فيفيك مورثي يوم الجمعة:" بينما لا يزال هناك 65 مليون أمريكي غير محصنين ، فإن حقيقة توفر اللقاحات الآن من المرجح أن تمنع الشتاء القادم من رؤية أكبر قدر من انتقال كورونا مثل الشتاء الماضي.

وقال الدكتور سكوت جوتليب، المفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وعضو مجلس إدارة شركة فايزر الحالي ، إن الشركة مستعدة لشحن جرعات للأطفال بمجرد توقيع الموافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ويخطط المجلس الاستشاري المستقل للقاح كورونا التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية للاجتماع يوم الثلاثاء لمناقشة ما إذا كان يجب ترخيص لقاح فايزر للأطفال الأصغر سنًا.

جدير بالذكر أن شركة فايزر أصدرت وثائق حول فعالية جرعة الأطفال من لقاح كورونا، قائلة إن الشركة وجدت أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 90.7٪ ضد الأمراض المصحوبة بأعراض لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا.