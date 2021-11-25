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السيدة انتصار السيسى: مصر تمضى بثبات نحو تمكين المرأة وتعزيز حقوقها وحمايتها

الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:26 م
السيدة انتصار السيسى: مصر تمضى بثبات نحو تمكين المرأة وتعزيز حقوقها وحمايتها السيدة انتصار السيسى
كتب محمد الجالى

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قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تمضى بثبات نحو تمكين المرأة وتعزيز حقوقها وحمايتها من كل أنواع الاعتداء اللفظى والجسدى.
 
 
وكتبت السيدة انتصار السيسى، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك: "فى اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، نمضى معا للتأكيد على حق المرأة لتعيش في بيئة آمنة خالية من الانتهاكات وانتقاص الحقوق.. إن مصر تمضى بثبات نحو تمكين المرأة وتعزيز حقوقها وحمايتها من كل أنواع الاعتداء اللفظى والجسدى، فجمهوريتنا الجديدة عمادها المساواة بين الجنسين، وتفعيل دور المرأة كشريك أساسى فى بناء هذا الوطن".

السيدة انتصار السيسى

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