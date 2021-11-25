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السعودية تخفف قيود السفر للقادمين من مصر وعدة دول بداية من 1 ديسمبر

الخميس، 25 نوفمبر 2021 07:32 م
السعودية تخفف قيود السفر للقادمين من مصر وعدة دول بداية من 1 ديسمبر السعودية تخفف قيود السفر للقادمين من مصر
إيمان حنا

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أعلن مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية تخفيف قيود السفر بين المملكة ومصر، مع تطبيق الحجر المؤسسي فى المملكة لمدة 5 أيام فقط، وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر المقبل، بحسب بيان للسفارة السعودية لدى القاهرة.

 

وقال المصدر بحسب البيان إنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم المباشر مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، والذي يستلزم قضاء 14 يومًا خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات جائحة كورونا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول، فقد تقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من مصر وعدد من الدول وهى: (جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية فيتنام الاشتراكية، جمهورية الهند)، دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة، وذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 26 / 4 / 1443 هـ الموافق 1 / 12 / 2021م ، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة (5) أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص.

 
وأكد المصدر على أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.
 
وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًا.
 

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رفع تعليق السفر من مصر للسعودية

اليوم السابع بلس

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