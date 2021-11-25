اليوم السابع
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السجن 10 سنوات لمتهم بقضية "أحداث عنف دار السلام"

الخميس، 25 نوفمبر 2021 01:56 م
السجن 10 سنوات لمتهم بقضية "أحداث عنف دار السلام" هيئة المحكمة
كتب إيهاب المهندس

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قضت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة ومحمود زيدان، بالسجن 10 سنوات لمتهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتجمهر وأحداث العنف التي شهدتها منطقة دار السلام. 
 
 
وأسندت النيابة للمتهم وآخرين عدة تهم منها قيامهم بإحراز مفرقعات، والمواد فى حكم المفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل الأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وارتكبوا عملا بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد، بأن جابوا الطرق مٌطلقين هتافات تأييد جماعتهم شاهرين الأسلحة البيضاء ومطلقين المفرقعات، كما انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية.
 
 

الجنايات

محكمة طرة

احداث عنف دار السلام

تجمهر

جماعة الإخوان الإرهابية

قضايا الارهاب

جرائم الاخوان

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