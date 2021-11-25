الرعاية الصحية: 65 منشأة طبية تشملها منظومة التأمين الصحى الجديد بالأقصر

أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن منظومة التأمين الصحى الشامل فى الأقصر أنه يوجد 54 منشأة طبية بواقع (49 وحدة ومركز طبى و5 مستشفيات)، وذلك من إجمالى 65 منشأة طبية من المقرر أن تشملها المنظومة الجديدة بالأقصر، بواقع (59 وحدة ومركز طبى و 6 مستشفيات).

وكان السبكي، قد أكد أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك قدرة هائلة للتأمين الطبى لمثل هذه الأحداث والفعاليات الكبرى، لما أثبتته من كفاءة فعلية على أرض الواقع بقدرتها على بناء الأنظمة الصحية الحديثة وأنظمة تكامل الدوائر الصحية وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية وتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظات على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية، وأثر ذلك على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، والذى حاز على الإشادات العربية والدولية.

وأضاف أحمد السبكي، قدرة الهيئة على إدارة الأزمات والأحداث المفاجئة لاعتمادها على الوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة الأزمات والطوارئ، وكذلك ضمها العديد من الخبرات والكفاءات فى إدارة مثل هذه الأحداث والفاعليات والتأمين الطبى لها، لافتًا إلى التجربة الناجحة للهيئة العامة للرعاية الصحية فى التأمين الطبى لاحتفالات يوم المدن العالمي، والذى أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمحافظة الأقصر يوم 31 أكتوبر الماضي.