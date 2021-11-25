الرئيس الكورى الجنوبى: يجب منع العنف وسوء المعاملة ضد المرأة

أ.ش.أ

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، إنه يجب منع العنف وسوء المعاملة ضد المرأة، وأن يتم تأمين السلامة العامة من خلال القضاء على العنف ضد النساء والفتيات.

وأوضح الرئيس الكوري في تصريح، اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أنه على الرغم من القوانين والإجراءات المختلفة لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي،ما زالت النساء يعانين من بعض أشكال العنف، مشيرا إلى أن "سلامة المرأة هي سلامة مجتمعنا، وحماية حرية شخص ما وسلامته هي الطريقة لحماية حقوقنا " .

وأكد أن الحكومة الكورية لن تألو جهدا للقضاء على العنف ضد المرأة، من خلال الاستمرار في رفع مستوى الإجراءات القانونية والإدارية.