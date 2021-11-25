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الرئيس الفرنسي يدعو إلى اجتماع طارئ لوزراء الاتحاد الأوروبى المعنيين بالهجرة

الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:12 ص
الرئيس الفرنسي يدعو إلى اجتماع طارئ لوزراء الاتحاد الأوروبى المعنيين بالهجرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
كتب أحمد عرفة

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دعا إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسى، إلى اجتماع طارئ لوزراء الاتحاد الأوروبي المعنيين بقضايا الهجرة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقبلها أعلن إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى عن مصرع 31 مهاجرا بسبب غرق مركب فى بحر المانش، وتعهد بالعثور على المسؤولين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأعلنت الحكومة الفرنسية عن توقيف 4 مهربين مشتبه فيهم بحادث غرق مركب فى المانش.

وفى وقت سابق، أعلنت الشرطة الفرنسية مصرع 27 مهاجرا قبالة سواحل كاليه شمال فرنسا، إثر غرق زورقهم أثناء محاولتهم عبور المانش إلى بريطانيا، ووصف رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستيكس الحادث بأنه "مأساة" مع تسجيل أعلى حصيلة منذ ارتفاع عدد عمليات العبور عبر المانش فى 2018، وكتب فى تغريدة على "تويتر": "أتعاطف مع العدد الكبير من المفقودين والجرحى ضحايا المهربين المجرمين الذين يستغلون بؤسهم"، مؤكدا متابعة "الوضع مباشرة".


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