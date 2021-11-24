الرئيس الفرنسى يعلن مصرع 31 مهاجرا فى غرق مركب بالمانش

كتب أحمد عرفة

أعلن إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى عن مصرع 31 مهاجرا فى غرق مركب فى المانش، وتعهد بالعثور على المسؤولين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأعلنت الحكومة الفرنسية عن توقيف 4 مهربين مشتبه فيهم بحادث غرق مركب فى المانش.

وفى وقت سابق، أعلنت الشرطة الفرنسية مصرع 27 مهاجرا قبالة سواحل كاليه شمال فرنسا، إثر غرق زورقهم أثناء محاولتهم عبور المانش إلى بريطانيا، ووصف رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستيكس الحادث بأنه "مأساة" مع تسجيل أعلى حصيلة منذ ارتفاع عدد عمليات العبور عبر المانش فى 2018، وكتب فى تغريدة على "تويتر": "أتعاطف مع العدد الكبير من المفقودين والجرحى ضحايا المهربين المجرمين الذين يستغلون بؤسهم"، مؤكدا متابعة "الوضع مباشرة".