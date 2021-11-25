اليوم السابع
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الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول ويلتقى المواطنين..صور

الخميس، 25 نوفمبر 2021 11:03 ص
الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول ويلتقى المواطنين..صور الرئيس عبد الفتاح السيسى في زيارة لأهالي أسوان المتضررين
كتب محمد الجالى

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، قرية غرب أسوان المتضررة من السيول، كما التقي الرئيس السيسي، بالمواطنين المتضريين من السيول، والاستماع إليهم.

وكان قد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، المناطق المتضررة من السيول فى محافظة أسوان، ويتابع الرئيس كذلك الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالى والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة فى إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
 
الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (1)
الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (1)

الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (2)
الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (2)

الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (3)
الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (3)

الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (4)
الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (4)

الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (5)
الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (5)

الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (6)
الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (6)

الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (7)
الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (7)

الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (8)
الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (8)

الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (9)
الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (9)

الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (10)
الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (10)

الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (11)
الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (11)

الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (12)
الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (12)

الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (13)
الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (13)

الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (14)
الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (14)

 


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