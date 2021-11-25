الداخلية تضبط 198 قطعة سلاح وتنفذ 84 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (198) قطعة سلاح نارى، و(283) قضية مخدرات، وتنفيذ (84095) حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط (25) قطع سلاح نارى وأبيض وضبط (37) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (47) متهم "لعدد 21 منهم معلومات جنائية.

ووجهت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة حملة أمنية لإستهداف العناصر الإجرامية متجرى ومحرزى الإسلحة والذخائر غير مرخصة بنطاق محافظتى (الشرقية – الدقهلية )، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام ) وبالإشتراك مع مديريتى أمن (الشرقية – الدقهلية) من تحقيق النتائج الإيجابية ، حيث نجح أمن الشرقية في ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير) لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وبحوزته (فرد خرطوش – سلاح أبيض "مطواة" – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول ) ، وتمكنت مديرية أمن الدقهلية من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة) لقيامة بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبحوزته (4 فرد خرطوش – عدد من الطقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام ( شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر سعد بدمياط ) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن دمياط ، تم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر سعد، وبحوزته (بندقية خرطوش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه ، كما أمكن ضبط (فرد خرطوش – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام) بمسكن المتهم الآخر وعدم تواجده به .

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.