الجيزة تغلق 6 مراكز دروس خصوصية بأبو النمرس والدقى وحى شمال

أغلقت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس مركز لـ الدروس الخصوصية بشارع دويدار شبرامنت ومصادرة كافة محتويات السنتر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، كما أغلقت أجهزة المحافظة 3 مراكز تعليمية فى العقار 108 شارع التحرير وآخر فى العقار رقم 2 فى نفس الشارع وسنتر أخر فى شارع جابر ابن حيان وادارتهم فى شقق سكنية ودون مراعاة التدابير الاحترازية.

وشمعت أجهزة المحافظة 2 سنتر تعليمى بحى شمال الجيزة، حيث تم شن حملة بقطاع المنيرة الشرقية شملت شوارع " العامل الأول بمنطقة أرض الجمعية والغيط، أسفرت عن ضبط 2 سنتر دروس خصوصية يدار بدون ترخيص، وغير ملتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

كان حى العجوزة بالجيزة، شن حملة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المحلات التجارية المخالفة لمواعيد الغلق المقررة بشارع سوريا وشارع لبنان وشارع 26 يوليو، كما شملت حملات أرض اللواء شارع الطريق الأبيض وشارع شمال المحور وشارع حسن حجازى وشارع محمد أبو سريع، حيث أسفرت عن مصادرة محتويات 2 سنتر تعليمى بشارع أشرف السباعى.