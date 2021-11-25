الجامعة العربية تعقد الاجتماع الأول للجنة السلع الممنوعة والمقيدة

بيشوى رمزى

تعقد جامعة الدول العربية، الاجتماع الأول للجنة السلع الممنوعة والمقيدة بمقر الأمانة العامة، وذلك خلال يومي 28 و29 نوفمبر الجارى.

ويناقش الاجتماع موضوع قوائم السلع الممنوعة والمقيدة من ضمن موضوعات التفاوض حول إطلاق الاتحاد الجمركي العربي في إطار جامعة الدول العربية، حيث تم إنشاء لجنة السلع الممنوعة والمقيدة بناءً على توصية من لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة في اجتماعها (39) والتي تنص على " تشكيل فريق عمل للاتفاق على السلع الممنوعة والمقيدة"، والتي وافق عليها الاجتماع (34) للجنة الاتحاد الجمركي العربي وفقاً للتوصية التالية "التأكيد على توصية لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة بتشكيل فريق عمل معني بمناقشة قوائم السلع الممنوعة والمقيدة على أن تعرض نتائج الفريق على لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة ومن ثم على لجنة الاتحاد الجمركي العربي"، والذي وافق عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته (104) وفقاً للقرار رقم (2234)،

وسيتناول الاجتماع وضع تعريف للسلع الممنوعة والمقيدة في إطار الاتحاد الجمركي العربي، والمعايير التي يتم على أساسها وضع سلة ما في تلك القائمة، وكذلك سيتم مناقشة قوائم السلع الممنوعة والمقيدة للدول الأعضاء وسيتم وضع آلية لتوحيد هذه القائمة، كما سيتم معرفة كافة الإجراءات المتبعة في الدول الأعضاء للتعامل مع السلع مقيدة.