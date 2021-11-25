الثوم والزنجبيل وقطرات فيتامين أ.. طرق تساعدك لاستعادة حاسة الشم بعد كورونا

كتبت فاطمة خليل

فقدان حاسة الشم هو أحد أكثر أعراض فيروس كورونا شيوعًا، ويحدث فقدان الشم عندما تكون الأغشية المخاطية في الأنف مسدودة، وكشفت دراسات عديدة أن علاج قطرات الأنف المزودة بفيتامين أ يمكن أن يساعد في إصلاح أنسجة الأنف التالفة والتى تسبب فقدان حاسة الشم، فى هذا التقرير نتعرف على طرق أخرى لاستعادة حاستى الشم والتذوق بعد الإصابة بكورونا، بحسب موقع "health shot".





وبحسب الخبراء فإن فقدان حاسة الشم لا يسبب أعراضًا جسدية فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى مشاكل الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب.

وفقًا لبريتا جانجولي، أخصائية معالجة علم الصدمات ومستشار الصحة النفسية، فإن فقدان الشم والذوق يمكن أن يؤثر حقًا على نوعية حياتنا.

وأضافت: "على الرغم من أنه لا يمكن لأي شخص آخر من حولك معرفة ما إذا كنت قد فقدت حاسة التذوق أو الشم فهذا أمر غير مريح بالنسبة لك. قد يؤدي هذا إلى العزلة عن الناس، لأنك قد تشعر أن الآخرين لا يفهمونك".

في بعض الناس ، يمكن أن يظهر أيضًا في شكل اضطرابات الأكل، لأنهم لم يعودوا يستمتعون بتناول الطعام.

علاجات أخرى يمكن أن تساعد في علاج فقدان الشم



الثوم



نعلم جميعًا فوائد الثوم، لكن هل تعلم أنه يمكن أن يساعد أيضًا في استعادة حاسة الشم لديك أضف القليل من حبات الثوم المفرومة إلى كوب من الماء ، وقم بغلي المكونات وبمجرد أن يبرد الخليط ، صفيها تمامًا واشربها.

الزنجبيل



خذ قطعة من الزنجبيل المقشر وامضغها ببطء ابدأ بمضغ قطعة الزنجبيل على فترات منتظمة إذا كنت لا تستطيع مضغ قطعة الزنجبيل مباشرة ، فتناول شاي الزنجبيل يومياً، حيث إن رائحة الزنجبيل قوية ويمكن أن تعزز حاسة الشم والذوق.