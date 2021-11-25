اليوم السابع
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الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:37 م
أكرم القصاص
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التموين تبحث عروض الشركات لتوريد زيت الطعام

الخميس، 25 نوفمبر 2021 11:37 ص
التموين تبحث عروض الشركات لتوريد زيت الطعام زيت الطعام - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تبحث الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس، عروض الشركات التى تقدمت في المناقصة رقم 8 لسنة 2022 /2021لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد ادنى 3000 طن زيت صويا ، 1000 طن زيت عباد)، لطرحة على بطاقات التموين والتسليم خلال الفترة من 5 إلى 25 يناير 2022.
 
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع، ما أدى الى عدم حدوث أزمة  طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .
 
وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة
 
 

التموين

مخزون السلع الغذائية

السلع الغذائية

زيت الطعام

مخزون ديت الطعام

السلع بمنافذ وزارة التموين

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