اليوم السابع
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البيئة تجوب المحافظات لرفع وعى طلاب التدريب المهنى بالكفاية الإنتاجية

الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:15 م
البيئة تجوب المحافظات لرفع وعى طلاب التدريب المهنى بالكفاية الإنتاجية جانب من تدريبات وزارة البيئة لطلاب الكفاية الانتاجية
كتبت منال العيسوى

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نفذت وزارة البيئة من خلال فريق التوعية البيئية برنامجاً تدريبياً لتوعية الطلاب بمراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بكيفية اتباع إجراءات السلامة المهنية للحفاظ على الصحة والبيئة ليكونوا أشخاصاً فاعلين ومؤثرين في البيئة بشكل ايجابي، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة العمل على رفع الوعى البيئى لكافة شرائح المجتمع، حيث تنفذ تلك الحملات بكافة محافظات الجمهورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2021.

يهدف البرنامج إلى تنمية المعلومات والمهارات والاتجاهات البيئية للطلاب بالقاهرة والمحافظات، حيث ترتبط طبيعة الدراسة بمصلحة الكفاية الإنتاجية بالبيئة بشكل مباشر مما جعلها من الفئات المستهدفة حيث يدرس الطلاب العديد من الحرف مثل ميكانيكا السيارات والنسيج وورش الكهرباء والخراطة واللحام التى قد ثؤثر على البيئة بشكل سلبي.

وتضمن البرنامج التدريبى تنفيذ مجموعة من الندوات عن البيئة وأشكال التلوث والموارد وكيفية الاستفادة منها بشكل يضمن استدامته للأجيال القادمة، بالإضافة إلى دور الطلاب في الحفاظ على البيئة المحيطة وتوعية المجتمع المحيط، كما تضمن البرنامج تنفيذ مسابقات بيئية للطلاب المشاركين وتوزيع هدايا عينية بسيطة لتحفيزهم علي التفاعل والمشاركة.

ويقوم المسئولون عن تنفيذ تلك الحملات بالمتابعة الدورية مع مديري المراكز ومسئولي الأنشطة على أن يقدم الطلاب أبحاث علمية في مجال البيئة يتم تقييمها وتكريم أصحاب الأبحاث الفائزة من خلال إدارة المركز أو المصلحة.


البيئة

وزارة البيئة

الكفاية الانتاجية

التدريب المهنى

الوعى البيئى

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