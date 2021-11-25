البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع للبنك التجارى و"عامر".. وارتفاع "إيديتا"

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى الدولى إلى 186.845 مليون شهادة، وشركة عامر جروب إلى 171.142 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد إيديتا للصناعات الغذائية إلى 123.266 مليون شهادة.

فيما استقر رصيد شهادات إيداع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 483.307 مليون شهادة، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 366.399 مليون شهادة، وجى بى أوتو عند 219.921 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 240.465 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 169.646 مليون شهادة،كما استقر رصيد شهادات إيداع شركة حديد عز عند 77.546 مليون شهادة، والصناعات الغذائية العربية-دومتي عند 61.240 مليون شهادة، وشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، وليسيكو مصر عند 1.981 مليون سهم.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقى 7.6 مليار جنيه عند مستوى 721.703 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 442.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 45.9 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.73%، والعرب على 12.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.98% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 7.5 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، 40.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 24.1 مليون جنيه، 906.9 ألف جنيه، 33.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69%، ليغلق عند مستوى 11431 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 1973 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 13526 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 4480 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.51% ليغلق عند مستوى 2082 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 3059 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4196 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1125 نقطة.

وصعدت أسهم 111 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 15 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.