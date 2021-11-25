البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 11381 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 1964 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 13469 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 4460 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 2059 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 3033 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 4196 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ البدر للبلاستيك، رواد السياحة-رواد،

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، المجموعة المصرية العقارية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، نايل سيتي للاستثمار 103.4 ألف سهم، 110.2 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 100 ألف سهم، 150 ألف سهم، 435 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 2500 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، جدوى للتنمية الصناعية، المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، النعيم القابضة للاستثمارات، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، نايل سيتي للاستثمار، البدر للبلاستيك 34 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 116 ألف سهم، 2.8 مليون سهم، 400 ألف سهم، 7149 سهم، 61 ألف سهم، 1529 سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات مصر للفنادق، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، نايل سيتي للاستثمار، 10159 سهم، 9530 سهم، 433.5 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 100 سهم.

أعلنت شركات الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، شراء الشركة الأولى 270 ألف سهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.7%، شراء الشركة الثانية 525 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.70%، شراء الشركة الثالثة 825 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.44%، شراء الشركة الرابعة 350 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.75%، شراء الشركة الخامسة 400 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي الأسهم المشتراه 3.9 مليون سهم.

في سياق منفصل قالت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ردًا على موافقة الحكومة على زيادة أسعار الأسمدة المدعمة إلى 4500 جنيه للطن، إن الشركة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء وضخ حصة الأسمدة المتفق عليها للجمعيات الزراعية، ولذا فأن ارتفاع الأسعار المحلية للسماد سيكون له مردود إيجابي على إيرادات وأرباح الشركة.

في سياق آخر قالت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إنه تم إتمام عملية شراء 461.300 سهم في شركة ماكارونى بولسكى مما يعادل 4.99% من أسهم الشركة، وذلك مقابل قيمة إجمالية تبلغ ما يعادل حوالي 820 ألف دولار، وبذلك تصبح نسبة الملكية غير المباشرة بالشركة بعد إتمام عملية الاستحواذ 24.38% تقريبًا.