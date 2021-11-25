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البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات القداس الإلهى الرسامة كهنة بدير بوادى النطرون

الخميس، 25 نوفمبر 2021 08:23 ص
البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات القداس الإلهى الرسامة كهنة بدير بوادى النطرون جانب من القداس
كتب: محمد الأحمدى

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ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم، صلوات القداس الإلهى لرسامة عدد من الكهنة الجدد لخدمة الأقباط فى القاهرة والإسكندرية، وعدد من بلدان المهجر فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون
 
وبدأت أمس الأربعاء، الكنيسة الأرثوذكسية صوم الميلاد حتى يوم 7 يناير المقبل، حيث تصوم الكنيسة لاستقبال ميلاد يسوع المسيح، كما صام موسى 40 يوما قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، حسبما ذكر كتاب السنكسار، كما تصوم 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم فى وقت القديس سمعان الخراز.
 
ويعتبر صوم الميلاد من صيام الدرجة الثانية، لأن العقيدة المسيحية تسمح خلاله بأكل السمك، عدا يومى الأربعاء والجمعة.
 
و"صوم الميلاد" من الدرجة الثانية، خلال فترة صوم الميلاد تسمح الكنيسة بتناول السمك، على خلاف الصوم الكبير الذى ينتهى بعيد القيامة، تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تمامًا، لأنه يعد صومًا من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف عن الأقباط بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيوانى.
 
ومن المقرر أن تكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.
 
البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات القداس الإلهى الرسامة كهنة بدير بوادى النطرون (1)
البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات القداس الإلهى الرسامة كهنة بدير بوادى النطرون (1)

البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات القداس الإلهى الرسامة كهنة بدير بوادى النطرون (2)
البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات القداس الإلهى الرسامة كهنة بدير بوادى النطرون (2)

البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات القداس الإلهى الرسامة كهنة بدير بوادى النطرون (3)
البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات القداس الإلهى الرسامة كهنة بدير بوادى النطرون (3)

 


البابا تواضروس الثانى

الكنيسه الارثوذكسيه

عيد الميلاد المجيد

صوم الميلاد

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