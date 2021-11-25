اليوم السابع
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الخميس، 25 نوفمبر 2021 03:27 ص
أكرم القصاص
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الأحد.. مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية "الطفولة" بالتعاون مع مفوضية اللاجئين

الخميس، 25 نوفمبر 2021 03:00 ص
الأحد.. مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية "الطفولة" بالتعاون مع مفوضية اللاجئين مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

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تنظم مكتبة الإسكندرية احتفالية الطفولة، المقرر عقدها يوم الأحد 28 نوفمبر 2021 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة المحاضرات بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، وذلك في إطار تعاون مشترك بين مكتبة الإسكندرية ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين واليونيسف وهيئة إنقاذ الطفولة.

تتناول الاحتفالية هذا العام حقوق الطفل حسب اتفاقية حقوق الطفل الصادرة من الأمم المتحدة تحت عنوان (المدينة السعيدة)، ويشارك في الاحتفالية أطفال من المدارس الابتدائية والإعدادية الحكومية والخاصة بالإسكندرية، بالإضافة إلى مشاركة الأطفال اللاجئين التابعين للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين؛ وذلك لمحاولة دمجهم مع الأطفال المصريين وتدعيم تقبل الآخر ونبذ التنمر، وتتضمن الاحتفالية العديد من ورش العمل التفاعلية مع الأطفال لتعريفهم بحقوق الطفل المنصوص عليها، والعمل على تثقيفهم بطريقة مبتكرة وممتعة.


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