اليوم السابع
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الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 04:39 م
أكرم القصاص
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فى إطار حملة الـ 16 يومًا..

إضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية باللون البرتقالى لمناهضة العنف ضد المرأة غدا

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 04:26 م
إضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية باللون البرتقالى لمناهضة العنف ضد المرأة غدا مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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تقوم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإضاءة مبنى المكتبة باللون البرتقالي للسنة الرابعة على التوالي بمناسبة حملة 16 يومًا، لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021، وكذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021.

وتهدف حملة الـ 16 يوماً لمكافحة العنف ضد المرأة والتي تقام في الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر من كل عام،  إلى رفع الوعي العام في هذا الشأن ، كما تدعو الحملة الى تلوين العالم باللون البرتقالي والذي يرمز إلى مستقبل أكثر إشراقًا دون عنف.

وتأتي إضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية بالكامل باللون البرتقالي أسوة بغيره من المعالم المميزة حول العالم، لترسل رسالة حول أهمية مناهضة العنف ضد المرأة وأهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق ذلك.

 


الاسكندرية

مكتبة الإسكندرية

العنف ضد المرأة

قضايا المرأة

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