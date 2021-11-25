اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 نوفمبر 2021 02:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

استمرار صرف المساعدات للمستفيدين من "تكافل وكرامة" لمن تخلفوا عن المواعيد

الخميس، 25 نوفمبر 2021 01:00 م
استمرار صرف المساعدات للمستفيدين من "تكافل وكرامة" لمن تخلفوا عن المواعيد تكافل وكرامة
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر الجارىً، حيث أشارت إلى استمرار  الصرف لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.
 
ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" ما يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، حيث تبلغ قيمة الدعم المستحق شهريًا لمستفيدى "كرامة" ما يزيد على 597 مليون جنيه بواقع 450 جنيهًا للمسنين ومثلها للأشخاص ذوى الإعاقة، بينما يحصل مستفيد كرامة من الأيتام على 350 جنيهًا.
 
أما مستفيدو برنامج "تكافل" فتكلفة الصرف لهم تزيد على 974 مليون جنيه شهريًا، حيث يبلغ متوسط الصرف للأسرة المستفيدة حوالى 500 جنيه شهريًا.
 
وفى إطار سياسة الشمول المالى التى تنتهجها الوزارة والتى تشجعها الدولة منذ أكثر من عام، نفذت وزارة التضامن الاجتماعى المرحلة الأولى من استبدال بطاقات الدعم النقدى «تكافل وكرامة» ببطاقة ميزة البنكية فى ثمانى محافظات تشمل بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادى الجديد، ومرسى مطروح، معلنة بدء استخراج المرحلة الثانية من بطاقات “ميزة”.

التضامن

المساعدات النقدية لتكافل وكرامة

مساعدات تكافل وكرامة

تكافل وكرامة

صرف تكافل وكرامة للاسر الاولى بالرعاية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المالية: 19مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة» و180مليار جنيه للمعاشات

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 10:26 ص

بشهادات دولية.. مصر تتفرد أفريقيا فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لخفض معدلات الفقر.. 14مليون مستفيد من تكافل وكرامة ومبادرات صحية لمختلف الأعمار.. مصر تصدت للعشوائيات بتطوير 242 ألف وحدة و"حياة كريمة"تتصدر

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 01:00 م

التضامن: انتظام صرف المساعدات للمستفيدين من "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:00 م

"التضامن" تعلن عن الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة لبرنامج تكافل وكرامة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 03:00 ص

محافظ بنى سويف يتابع توزيع 185 ألف فيزا على المواطنين منتفعى تكافل وكرامة

الخميس، 18 نوفمبر 2021 03:38 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة